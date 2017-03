Kirsten Stewart ajas juuksed nulli üllataval põhjusel

«Minu jaoks on tegemist praktilise otsusega,» selgitas 26-aastane staar saates «Today».

«Paari nädala pärast lähen filmi «Underwater» võtetele, kus mängin mehaanikut, kes töötab naftaplatvormil vee all. Olen seda ammu teha tahtnud ning nüüd oli selleks täiesti praktiline põhjus. Režissöör oli igati nõus,» lisas Stewart.

LOS ANGELES - MARCH 7: Kristen Stewart at the premiere of IFC Films' "Personal Shopper" at Carondelet House on March 7, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Scott Kirkland/PictureGroup) *** Please Use Credit from Credit Field *** / PictureGroup/PictureGroup/Sipa USA