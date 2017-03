Laulja Jason Mraz: raha, mida ma ei vaja maksude maksmiseks, läheb heategevusse

Elu24le antud intervjuus tunnistas kunagise hittloo «I'm Yours» autor ning esitaja Jason Mraz, et ta on erinevatel tuuridel käinud juba viimased 13-14 aastat, kuid Eestit külastab ta esmakordselt. «Ma olen väga õnnelik, et saan ka tänasel päeval muusikaga tegeleda ning seeläbi uusi regioone ning maid avastada.» Enne Eestisse tulekut külastas Jason Vilniust ning sõnas, et jäi selle kontserdiga väga rahule: «Vilniuse publik oli suurepärane. Samuti meeldis mulle väga see linn ning toit maitses ka hästi.» Järgmisena reisib Jason oma akustilise tuuri raames Bulgaariasse ning seejärel Londonisse, et salvestada materjali uue plaadi tarvis. Ka tänasel Tallinna kontserdil oli külastajatel võimalik Jasoni uusimat loomingut kuulda.

Oma muusikat kirjeldab Mraz kui sissevaatavat: «Ma kirjutan sellest, mis on minus katki, tühjusest, mida tuleb täita. Samuti kirjutan paranemisest. Soovin publikuga jagada oma haavatavust ning ehk paraneb läbi selle mõni teinegi hing. Kirjutan ka armastusest, kuid mitte ainult romantilisest, ka enesearmastusest.»

Armastust Jasonis on, sest tema teine suur kirg muusika kõrval on heategevus. Mees on aega, raha ning pühendumist investeerinud taastusravi, kunsti ja hariduse, inimõiguste ja keskkonnaga seotud projektidesse. Mrazi sõnul on muusika andnud talle võimaluse heategevusega tegeleda ning raha, mida ta ei vaja maksude maksmiseks investeerib ta projektidesse, millesse usub.