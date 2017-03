Vaata järele! Anne Veski paljastas Taukari uues saates pika abieluõnne saladuse

Taukari esimeseks reisikaaslaseks oli diiva Anne Veski, kellega ta laulis tema kuulsamaid hitte ning vestles elust ja muusikast.

Taukar uuris Veskilt, mida tuleks teha, et ka tema suhe Kerli Kivilaanega kestaks nii kaua kui Annel oma abikaasaga.

«Selleks peab kannatust olema. Esimene, mis ma sulle ütlen - ära hakka teist inimest ümber kasvatama. Tema peab võtma sind sellisena, nagu sina oled, ja sina võta teda sellisena, nagu ta on. Ja teineteise väikest maailma ei tasu lõhkuda. Sul peab jääma oma eluks see, mis sulle meeldib ja talle see, mis talle meeldib. See on täiesti normaalne ja hea,» ütles Anne.