Jaak Madison pani oma parima sõbra müüki

«Head sõbrad! Kindlasti teate, et alates septembrist oli minu parimaks sõbraks ja kallimaks üks Audi nimeline neiu, kes kindlalt viis mind punktist A punkti B. Paraku on iga asjaga siin elus nii, et nagu lõpeb inimeste teekond maa peal, siis lõpeb ka raudtõlla süda ehk mootor. Nii juhtuski üleeile, kui maanteel läks hingusele see tõld...» seletab Madison.

«Samas on tal kest kõva, väikeste iluvigadega vaid. Samuti on tal pea uhiuued piduriklotsid ja -kettad, seda küll vaid ees. Kuna see tõld oli mul laenatud healt sõbrannalt Katilt, siis soovis ta anda sellele lootuskiire uueks eluks uue omanikuga,» lisab ta.

Madison annab 1992. aasta Audi 80 ära sümboolse hinna eest ning pakkumisi saab teha tema Facebooki lehel homme õhtul kella neljani.