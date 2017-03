Tuntud naised müüvad Stellariumi Ostupeol kapid tühjaks

Blogi Stellarium autor Stella K. Wadowsky ütleb, et parimad palad oma garderoobi on ta leidnud just second-hand poodidest. «Paljud naised miksivad taaskasutusest saadud rõivaid uutega ja see töötab alati suurepäraselt. Meie anname taaskasutusele oma ostupeoga hoogu juurde.»

Pidu toimub juba sel laupäeval Tallinnas, Juurdeveo 26 asuvas Sarapuu Kirbukas. Moodsate kauplejate päralt on päikeseline teine korrus. Meigihuvilistele valmistab rõõmu jumestaja Maarja-Liisa Kannus, kes teeb soovijatele tasuta jumestuse ja jagab meelsasti oma meiginippe. Need, kes tulevad ostlema koos lapsega, võivad arvestada meeldiva lastetoaga, kus laps leiab kindlasti tegevust. Kui on soov šoppamisest pisut puhata, saab Sarapuu kohvikust osta kohvi ja teed ning mekkida maiustusi.

Uksed avatakse juba hommikul kell 11 ja pidu saab läbi kell 18.00. Väärib märkimist, et tund pärast uste avamist ehk kell 12.00 loositakse kõigi ostjate vahel välja kümme kinkekotti kosmeetikaga.

Riideid müüvad naised, kelle stiil pälvib alati tähelepanu ja kes on oma garderoobist toonud müüki parimad palad. Oma riided panevad müüki raadiohääl Maris Järva, stilist Jana Hallas, meigikunstnikud Loore ja Reet Härmat, ajairjanik Mari-Liis Helvik, moeblogija Kätriin Kübar, ajakirjanik Tiiu Suvi, moeblogija Evelin Ojamets, moekunstnik Perit Muuga, moeblogija Getri Mitt, fotograaf ja Elu24 tegevtoimetaja Meisi Volt ja ürituse korraldaja Stella K. Wadowsky. Loe rohkem siit.