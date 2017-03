Jälgi otse Elu24s! Moekuulutaja pühapäev on laste päralt

Pühapäev, 12. märts

Pühapäev on keskus laste päralt. Laval on väikesed modellid, kes esitlevad Kaubamaja laste kevadrõivaid ning erinevate Eesti lastemoe disainerite värskeid kollektsioone. II korrusel on avatud kodumaise ja Skandinaavia disaini pop-up poed, kust leiab tooteid nii kodu kaunistamiseks kui ka selga panemiseks. Muusikat teeb kuumim kodumaine poistebänd Beyond Beyond.

Ajakava

12.00 Kaubamaja laste ja noorte moeetendus - stilist Karis Kuusk

12.30 Esineb Beyond Beyond

13.00 Eesti disainerite etendus – stiil Sand in Your Shorts blogi

13.30 Esineb Beyond Beyond

14.00 Kaubamaja laste ja noorte moeetendus - stilist Karis Kuusk

