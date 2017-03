Mõtted suves ja viinapudelis: NimmerSchmidt avaldas uue ballaadi

Bändi eelmine singel, «Napsud» heitis iroonilise kõrvalpilgu Tartu noorte peo- ja alkoholilembusele. Uus lugu maalib silme ette pildi, kus istud suveööl hingesugulasega metsas vanas sõjaväebaasis ja jood viina.

Kell kolm öösel hingad suvist õhku sisse, kuulad tirtsude sirinat ja mõtled, kui lahe elu ikka on, lõpuks saabub aga ikkagi hommik. Pole enam lahe, kui avastad, et väljas on juba valge, ise istud aga endiselt jokkis peaga pudeli kõrval. Selle tunde eest tahaks ennast parema meelega peita.

«Kõigile on teada eestlaste üldine rahulolematus eluga ja siin toimuvaga, paljud meist pöörduvad seetõttu alkoholi poole. Juba pikki aastaid on üritatud tegeleda rahva liigse alkoholi tarvitamise probleemiga. Pigem tuleks aru saada, miks inimesed nii palju meelemürke tarvitavad ning mida saaks selles suhtes ette võtta,» usub laulja Fredy Schmidt.

Ellamaa küla lähedal, kust duo teine pool Andero Nimmer pärit on, on metsades palju mahajäetud veneaegseid sõjaväeangaare.

«Mäletan, et umbes kümme aastat tagasi sai seal kandis ikka sõpradega ringi sõidetud, nii suviti kui ka talvel. Kui bemm angaari sisse parkida ja muss põhja panna, siis see kõlas neis angaarides päris vägevalt – nagu omamoodi kohalik ööklubi metsades, keset tööstusprahti ja mahajäetud linnakuid,» jutustab Nimmer sõnade ideest rääkides.

Muusikaliselt inspireerisid mehi Beach Boysi vokaalharmooniad ja Eesti 1960.–70. aastate estraad.

«Peidame end hommiku eest» muusika ja sõnad kirjutasid Andero Nimmer ja Fredy Schmidt. Loo miksis ja masterdas Ö Stuudios Martin Kikas.