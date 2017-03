Selgusid Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad 2017 nominendid

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad 2017 nominendid on välja valinud üle 30 liikmeline žürii, mis koosneb muusika erinevates valdkondades Eestis aktiivselt tegutsevatest isikutest. Kõigi kategooriate puhul hinnati tegevust ja panust 2016. aasta raames. Kandidaate oli võimalik esitada lisaks žürii liikmetele ka paljudel teistel muusikavaldkonnas tegutsevatel isikutel. Hääletus toimus kahes voorus.

Rohkem kui ühes kategoorias on nominentideks Danel Pandre, Fred Krieger, Bert Prikenfeldt ja Sten Sheripov, kes kõik püüavad võitu kahes kategoorias. Fred Krieger on lisaks isiklikule kandideerimisele esindatud ka oma ettevõttega Star Management.

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad 2016 gala, Danel Pandre / Erlend Štaub

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad 2017 nominendid tähestikulises järjekorras:

AASTA HELI­ JA/VÕI VALGUSTEHNIKA RENDIFIRMA

Cuu Club

Eventech

RGB

AASTA HELITEHNIK/HELIKUNSTNIK

Kristo Kotkas

Marko Erlach

Silver Rästa

AASTA VALGUSTAJA/VALGUSKUNSTNIK

Meelis Lusmägi

René Jõhve

Ringo Muhhin

AASTA KLUBI/KONTSERDIMAJA

Jazziklubi Philly Joe’s

Kultuurikatel

Nordea Kontserdimaja

AASTA MUUSIKAFESTIVAL

Intsikurmu Festival

Viljandi Pärimusmuusika Festival

Weekend Festival Baltic

AASTA MUUSIKASÜNDMUS (V.A FESTIVAL)

Eesti Laul

Eesti Muusikaauhinnad

Ewert and The Two Dragons kontsert Saku Suurhallis

AASTA RAADIOJAAM

Klassikaraadio

Raadio 2

Sky Plus

AASTA MEEDIAKANAL (V.A RAADIO)

ETV

Rada7

TV3

AASTA MUUSIKAAJAKIRJANIK

Koit Raudsepp

Siim Nestor

Sten Teppan

AASTA MUUSIKAMÜÜJA

Apollo

Lasering

311.ee

AASTA ALBUMIKUJUNDUS

Jakob Juhkam „hh“ – kujundaja Jan Tomson, kaanefoto autor Jakob Juhkam

Taavi Tulev „Taavi Tulev“ – kujundaja Taavi Tulev, kaanepilt Holger Loodus, Fred Laur

- Pastacas „Pohlad“ - kujundaja Valter Jakovski, illustratsioonide autor Ramo Teder

AASTA MIXIJA/SALVESTAJA

Bert Prikenfeldt

Siim Mäesalu

Sten Sheripov

AASTA MUUSIKAPRODUTSENT

Andres Kõpper

Bert Prikenfeldt

Sten Sheripov

AASTA MANAGER

Danel Pandre

Maarja Nuut

Sandra Vabarna

AASTA MUUSIKATOOTJA

Legendaarne Records

Star Management

Universal Music Baltics

AASTA MUUSIKASÕBRALIKEM ETTEVÕTE

Eesti Autorite Ühing

Telia Eesti

Tridens

AASTA MUUSIKAETTEVÕTJA

Danel Pandre

Fred Krieger

Toomas Olljum

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad 2017 võitjad kuulutatakse välja 28. märtsil toimuval pidulikul galaõhtusöögil restoranis Merineitsi. Eesti Fonogrammitootjate Ühingust on soovijatel võimalik galal osalemiseks pileteid soetada.

