See käis kähku: Jennifer Lopezil on uus endisest pesapallurist peika

Us Weekly kinnitab, et 47-aastane Jennifer Lopez ja 41-aastane endine pesapallur Alex «A-Rod» Rodriguez on uus kuum paar.

Alles eelmisel kuul lõppes Jenniferi suhe räppar Drake'iga, kellega ta jõudis koos veeta kaks romantilist kuukest. Uudis räpparist ning latiino lauljannast tuli esialgu aga samuti kõigile üllatusena kuna veidi enne Drake'iga kokku hakkamist lõppes Lopezil pikaajaline suhe oma taustatantsija Casper Smartiga.

Jennifer Lopez ja Casper Smart / Josiah Kamau / Josiah Kamau / BuzzFoto.com

Nüüd aga puhuvad jälle uued tuuled ning lauljanna naudib järgmise mehe seltskonda. Tundub, et suhetest taastumine käib Hollywoodis igal juhul teistmoodi kui meil siinmail.