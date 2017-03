Ed Sheeran ja Rupert Grint on nagu kaks tilka vett

Teisipäeval antud «The Late Night Show» intervjuus tunnistas 28- aastane näitleja Grint, et on sarnasusest teadlik ning tihtilugu aetakse teda kuulsa lauljaga segi. «Tavaliselt inimesed kahtlevad, kellega tegu. Nad teavad, et peatavad tänaval, kas minu või Ed'i. See on selge, aga nad lihtsalt ei ole kuni viimase hetkeni kindlad kummaga on tegu,» lausus näitleja lõbusalt.

Isegi diskolegend Leo Sayer pole meestel vahet teinud. «Ükskord tuli Leo minu juurde ja ütles, et ta armastab mu muusikat ja ma lihtsalt mängisin kaasa,» ütles Rupert ning lisas, et tema jaoks pole mingi probleem Grammy võitjast muusikut mängida.

Kas sina tunneksid tänaval ära, kellega on tegu?