TFW/ Monton toob Tallinn Fashion Weekil lavale erikollektsiooni «Duality»

Erikollektsioon «Duality» sündis Montonile omaselt kahe juhusliku pooluse kokkupuutepunktis, seal kus nendevahelisest dialoogist tekib midagi sootuks uut, mõneti ootamatut, aga ka andekat ja huvitavat. Nii ühendasid Montoni disainerid uues erikollektsioonis kaks väikest saareriiki, kes on iseloomult vastandlikud – troopiline ja emotsionaalne Kuuba ning karge ja puhas Island.

Erikollektsiooni kangad on hoolikalt valitud; värvid ja mustrid peegeldavad kahe saareriigi omadusi. Erikollektsioon on loodud naistele ja meestele, kes on andekad ja julged ning kelle jaoks on riietus üks viis enese väljendamiseks.

Suur osa erikollektsioonist on valminud käsitööna. Lisaks valmivad kollektsiooni osana spetsiaalsed Tallinna moenädala etenduseks valmistatud peakatted, mis on saanud inspiratsiooni lillelised ja kuumast Kuubast ning kargest ja jahedast Islandist. Kollektsiooni on panustanud kõik Montoni disainerid, kellest igaüks on lisanud sellesse tükikese oma isiklikust käekirjast, luues samas tervikliku kooskõla. Montoni disainimeeskonda kuuluvad Pille Lauring, Hanna Haring, Triin Kaiv, Catlin Kaljuste, Ryte Krakauskaite, Minja Penttinen, Kirthy Kold, Peeter Rästa ja Sille Sarapuu.

Erikollektsiooni kuulub ühtekokku 30 komplekti nii naistele kui ka meestele, millest viis valitud eset jõuavad Tallin Fashion Weeki järgselt enamlevinud suurustes, kuid limiteeritud kogustes müügile Montoni brändipoodidesse nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.

Montoni erikollektsiooni «Duality» esitlus toimub Tallinn Fashion Weeki raames 17. märtsil kell 18.00 Tallinn Hilton Park Hotellis.