TFW/ Year by Raivo Holmi kevadkollektsioon on inspireeritud looduse tärkavast jõust

Naistekollektsiooni heledad valged ja sügavad sinised toonid on justkui värske sõõm kevadist õhku. Vürtsi lisavad kõrkja- ja lillenoodid ning mängulised pitsdetailid. Elegantsete, kuid põnevate detailidega pikemate mantlite kõrvale trügib julgelt ka lühem lõige, et näidata kevadel sihvakaid sääri. Ning kollektsioonist pole kusagile kadunud ka klassikaline trentšmantel ideaalse business-looki jaoks.

Meestekollektsioonist leiab jätkuks krungelikke elemente. Lühemate ja pikemate mantlite seas on jõuliselt koht ka pintsakule. Värsked, kuid mahedad toonid on rikastatud kelmikate kõrkja- ja lillemustritega ning ka mehi üllatatakse pitsdetailidega.

TFW 2017: Year by Raivo Holm

Raivo Holmi juhitud kodumaine ülerõivastele spetsialiseerunud rõivafirma YEAR on ühtviisi populaarne Eestis ja lähivälismaal. Raivo Holm on rõivatööstuse omanik, tegevjuht, brändijuht ja disainer ühes isikus. Praegu on Raivo brändid esindatud Baltikumis, Soomes (mis on ka kõige suurem turg) ja Rootsi. Suurimatest Kaubamajdest on Raivo Holm-i loodu müügil Stockmannis ja Tallinna Kaubamajas.

Rõivabrändi YEAR by Raivo Holm värske kollektsioon tuleb Tallinn Fashion Weeki raames esitlusele neljapäeval, 16. märtsil kell 19.30 Hilton Tallinn Park hotellis.