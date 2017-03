Nicole Kidman selgitab, miks ta Oscari galal nii kummaliselt plaksutas

Nicole Kidman pakkus filmimaailma kõige tähtsamal õhtul vaat et rohkem kõneainet kui ajalooline fopaa, mille tulemusena anti «Parima filmi» auhind esialgu valele linateosele (loe siit).

Nicole Kidman paistis tol õhtul aga silma äärmiselt veidra plaksutamismaneeriga, mille üle siiani nalja visatakse. Austraalia raadiosaates «The Kylie and Jackie O Show» anti Nicole'ile aga võimalus intsidenti selgitada. Tuli välja, et kummalise plaksutamise põhjustasid hirmkallid ehted, mida näitlejanna kandis. «Ma tahtsin nii väga plaksutada, aga see oli väga keeruline kuna ma kandsin üht imekaunist hirmkallist sõrmust ja ma ei tahtnud seda kahjustada! Nii ma siis mõtlesin, et kumb on hullem, kas see kui ma ei plaksuta üldse või see kui plaksutan kummaliselt.»

Nicole kandis tol õhtul sõrmes 13,58-karaadist pärlikujulist teemantsõrmust ja tema Oscari õhtu plaksutamine on nüüdseks ristitud Internetis «hülge plaksuks».