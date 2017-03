Külma sõja aegsel nõukogude merekaardil on Rootsi lõunarannikut kujutatud väga detailselt

Blekinge meremuuseumi teatel asus ja asub seni Rootsi lõunaosas mitu tähtsat mereväebaasi, edastab The Local.

Nõukogude merekaart pärineb 1980. aastast ehk see on tehtud üks aasta enne seda, kui nõukogude allveelaev U-137 tekitas Rootsi ja Nõukogude Liidu vahel diplomaatilisi pingeid, kuna sõitis Rootsi vetes karile. Rahvusvaheliselt tuntakse seda intsidenti kui «Whiskey on the rocks».

Kummaline kaart pani Rootsi mereajaloolased kukalt sügama, kuna selle detailsus oli neile mõistatuseks, kuid neid aitas selles küsimuses Stockholmi mereajaloo raamatuid müüv kauplus.

Uurimisel paljastus, et see kaart ei pärinenud U-137 allveelaevast, vaid teisest sama tüüpi nõukogude allveelaevast, mis ehitati 1956. aastal ja mis müüdi 1980. aastal Soome vanarauaks. Kaart pärineb ajast, mil Rootsi kaitses oma lõunarannikut tugevalt ning välisriikide militaarlaevadel oli sinna pääs limiteeritud. Samas viitab kaart sellele, et nii mõnigi nõukogude allveelaev pääses sinna piirkonda ja kaardistas ala.

«Kaardil on ära toodud Karlshami rannajoon, mida on kujutatud detailselt. Näha on täpseid sügavusi, arhipelaagi õiget kuju, mere- ja maamärke ning majakaid. Kõik selleks, et piirkonnas paremini navigeerida,» teatas Blekinge meremuuseumi juht Anders Lundquist.

Külma sõja ajal ja ka hiljem on Rootsi merevägi jahtinud Läänemeres Nõukogude Liidu ja Venemaa allveelaevu.

1981. aasta « Whiskey on the rocks» intsident tekitas Rootsi ja Nõukogude Liidu vahel diplomaatilise kriisi ja tegi rootslased ida poolt tulevate allveelaevade suhtes ettevaatlikuks, kui mitte öelda paranoiliseks.

2014. aastal otsis Rootsi merevägi Stockholmi skäärides väidetavat nõukogude allveelaeva, kuid seda siiski ei leitud.

Kaarti vaata siit.