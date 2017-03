Peosarja RUUM väliskülaline NiQW tõotab reedel viia Von Krahli seinad ja katuse

Selle aasta esimeseks RUUMi väliskülaliseks on Soomest pärit produtsent ja DJ NiQW, kellele on märtsis toimuv pidu esmakordseks esinemiseks väljaspool oma kodumaad. Kuigi noormehe näol pole tegemist veteranmuusikuga, on ta juba praegu kogunud palju toetust plaadifirmadelt nagu This Ain’t Bristol ja Perfect Driver.

Lisaks NiQW'le võtavad plaadimängijate taha koha sisse Raadio 2 saatest «Majamasin» tuntud Raigo Smith ja RUUMi residendid Kevin Park ja Keito Kööp.

RUUM hõlmab endas tavapärast «muusikat house'ist techno-ni» pidu, millele on lisatud omalt poolt Pärnu «party til you drop» meeleolu ning vürtsi RUUMile omaste visuaalsete lühinarratiividega, mis terve öö vältel seinal jooksevad.

Uksed avatakse kell 23:00

Rohkem infot peo kohta leiate SIIT.