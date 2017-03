Justib Bieberiks kehastanud mehele esitati süüdistus laste seksuaalses ahistamises

Politsei uuris mehe arvutit ja leidis sealt materjali, mille alusel teda süüdistatakse 931 seksuaalse ahistamise juhtumis, edastab The Telegraph.

42-aastane mees teatas sotsiaalmeediat kasutanud lastele, et ta on Kanada popstaar Bieber, meelitades lapsi selle abil endaga suhtlema. Juhuslikult on laulja Bieber just praegu Austraalias kontsertturneel.

Justin Bieber / Borna Filic/PIXSELL/PA Images/Scanpix

Meest süüdistatakse laste ärakasutamisest, alaealiste ahistamises ja pornograafilise materjali levitamises.

Politsei teatel näitas mehe sülearvuti uurimine, et ta tegeles laste seksuaalse ahistamisega ligi kümme aastat, sest esimene materjal pärineb kümne aasta tagusest ajast.

Austraallane kasutas oma ohvritega suhtlemiseks Facebooki, Skype’i ja teisi sotsiaalmeediakanaleid.

Queenslandi politsei laste ärakasutamise vastase üksuse Argos liige, politseiuurija Jon Rouse sõnas, et mees kasutas sotsiaalmeediat appi võttes oma noori ohvreid julmalt ära.

«Lapsed otsivad kuulsustes eeskujusid ja usuvad, et nad suhtlevadki sotsiaalmeedias kuulsustega, kuigi tegemist võib olla ahistajate ja lastepilastajatega. Meil tuleb õpetada lapsi olema internetis ettevaatlikud, sest sellega aitame ennetada laste ärakasutamist ja valele teele viimist,» teatas politseiuurija.

Mees peab Brisbane’is 6. aprillil kohtu ette astuma.