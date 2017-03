Vahvad uudised: Tallinna Loomaaia pisike jääkarupoeg sai lõpuks nime

Tallinna Loomaaed teatab oma Facebooki lehel uhkusega, et nende pisike jääkarupoeg sai nimeks Aron.

Kokku esitati jääkarupoja nimekonkursile uskumatud 3821 nime, mille hulgast valis loomaaia töötajatest ja Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi esindajast koosnenud komisjon välja selle ühe sobiva. Nime Aron kasuks otsustati suurenisti kahel põhjusel. Aron tähistab mägironijat ning kannab endas mäe jõudu ning hommikuses «Terevisioonile» antud intervjuus sõnas loomaaia direktor Tiit Maran, et Aroni vanem õde kannab nime Nora, mis tagurpidi on just nimelt Aron.

Aroni nime esitati konkursile 36 korral. Teised populaarsed nimevariandid olid Fredi, Norman, Norbet ja Frank.

Pikka iga vahvale jääkarupoisile!