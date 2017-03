Prantsuse «Elvis Presley» rääkis esmakordselt avalikult oma vähihaigusest

73-aastase laulja teatel jõuti haiguse jälile õigel ajal ja ta ei ole surmahaige, edastab Figaro.

Johnny Hallyday / FRED PAYET/AFP/Scanpix

Hallyday sõnul ravi ta tegevust ja esinemisi ei takistanud ning ta tervis on võrdlemisi hea.

Johnny Hallyday ei ole otsinud rahvusvahelist kuulsust, kuid ta on prantsuskeelestes riikides üks populaarsemaid lauljaid. Väljapool prantsusekeelset maailma on Hallyday võrdlemisi tundmatu.

Ta plaate on müüdud aastakümneid kestnud lauljakarjääri jooksul rohkem kui 100 miljonit.

Johnny Hallyday, kodanikunimega Jean-Philippe Smet, sündis 15. juunil 1943 ja ta alustas oma muusikukarjääri 1959. aastal saades innustust inglisekeelses maailmas populaarsest Elvis Presleyst.

Hallyday oli 15 aastat abielus populaarse Bulgaaria-Prantsuse laulja Sylvie Vartaniga ja neid peeti 20 aastat Prantsuse muusika kuldseks paariks. Neil on poeg David, kes sündis 14. augustil 1966. Hiljem oli laulja veel mitu korda abielus ning neist abieludest on veel lapsi. Lisaks on Hallydayl kolm lapselast.

Prantsuse arstid diagnoosisid Hallydayl 2009. aastal soolevähi ja talle tehti operatsioon, mis õnnestus, kuid kuna tal tekkisid komplikatsioonid, siis viidi ta USAsse Los Angelese Sedar Sinai haiglasse, kus ta pandi kunstlikku koomasse. Pere arvates tegid arstid valesti ja nad andsid haigla kohtusse, osapooled jõudsid 2012. aastal kokkuleppele.