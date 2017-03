Pildid: Vilja Toomasti ja tema ooperilauljast kaasa emotsionaalne naistepäev Nõmmel

Võilillekollased joped üll tõmmanud paarike liikus kolmapäeva hommikupoolikul ringi Nõmme keskuses ja jagas naistepäeva puhul nõmmekatele kollaseid tulpe.

Nõmmekad olid positiivselt üllatunud ja üks daamidest ütles, et nii armas ele tõi talle mõnusa kevadise tunde. "Väga positiivne emotsioon, tuju on terveks päevaks hea ja tundub, et kevad ei ole ka enam mägede taga. Rohkem selliseid päikesekiiri meie igapäevaellu!"

Ka Vilja ja Taimo olid kui noored armunud tuvikesed, kes oma tundeid ei varjanud. Imeline, kas pole!