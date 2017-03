Comedy Estonia kevadine avapauk on hoopis teine tera

Sander on loomuliku jutuvestja andega koomik, kelle esitluses tuleb üheaegselt esile nii eesti keele voolavus kui ka teravus. Tema lugudes peegeldub elu just sellisena, nagu see on ja eks seepärast on nendega nii lihtne ka suhestuda.

Kui Sandri esimene soolo-show oli justkui sissejuhatus stand-up'i, siis nüüd läheb mehe sõnul hoopis tõsisemaks andmiseks. «Tunni tempo on palju hoogsam, materjal tihedam ja hingamisruumi vähem. Katsun moraalilugemisega kokku hoida ja rohkem keskenduda naljakale meie ümber,» ütles Sander oma uue show kohta.

«Hoopis teine tera» koosneb suuresti uuest materjalist, kuid ei puudu ka möödunud aasta lemmiknaljad väiksematelt lavadelt. Tolmust on puhtaks pühitud ja läikima löödud ka paar lugu, mis said kirjutatud Sandri koomikukarjääri alguses ning mis on nüüd valmis ilmavalgust nägema.

«Tema eelmine show oli suurepärane näide, kuidas hoida tunni jooksul tempot üleval just nii, et publikul jätkuks naerude vahel ka piisavalt pause, laskmata samas energial langeda. Mis kõige tähtsam – tema lugusid kuulates saad aru, et ta pelgalt ei loe neid sulle ette, vaid tema juttudes on elu,» kirjeldab Sandrit koomik ja sõber Ardo Asperk.

Täpsema info show'de toimumise kohta Tallinnas, Tartus, Viljandis, Rakveres, Pärnus, Paides, Haapsalus ja Võrus leiab Piletilevist ja Comedy Estonia Facebookist.

Vaata ka videoid Sandri eelmistest esinemistest!