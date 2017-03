Mait Malmsten EFTA galast: kohutavalt hea meel, et lõpuks on asi ametlik

«Tegelikult on neid tele- ja filmiasju olnud varemgi ning selles mõttes on tähele pandud, märgatud ning glamuuri ja sära olnud tükk aega juba. Aga kohutavalt hea meel on, et lõpuks on see ametlik. Ja kes veel otsustama peaks, kui mitte professionaalidest koosnev žürii? Muidugi on ka see tore, kui rahvas valib, aga selline auhind oli tegelikult väga kaua puudu,» ütles Malmsten.

Malmsten lisas, et nii teles kui filmis mängimine on tema jaoks võrdselt olulised.

«Ma ikka enamasti teen oma tööd rõõmuga ja kui ma rõõmuga teha ei saa, siis ma pigem ei tee,» ütles Malmsten. «Selles osas minu poolt mingit hinnaalandust ei ole.»