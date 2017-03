Vägev naistepäev! Tanel Talve tagurdas lapseootel naise autole sisse?

Hoolimata pealtnägija väitest kommenteeris Tanel Talve Õhtulehele, et tegemist on lolli jutuga ning soovitas ajakirjanikul kaineks magada.

ERRile antud kommentaaris ütles Talve, et tal on kahju, et pahatahtlike inimeste valesid usutakse ning olukord on kenasti lahenud. «Täna hommikul oli ühe Põhja-Tallinna lasteaia juures ühel naisterahval küll väike paanika, sest ta parkis oma auto minu masina tagaosale väga lähedale ja arvas, et oleme ka riivanud teineteist, aga pärast väikest rahunemist sai ta aru, et paanikaks pole põhjust,» lisas mees, et see, et ta oleks kellelegi tagant sisse sõitnud, on pahatahtlik laim.

