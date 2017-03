TFW/ Diana Denissova kollektsioon «Metshaldjad» toob moepublikuni looduse muinasjutu

Kollektsioon «Metshaldjad» toob moepublikuni looduse muinasjutu, mis hoiab kandjat väsitava linnakära eest ning annab võimaluse nautida lehtede sosinat ja imetleda päikesekiirte säravat mängu.

Kollektsiooni mudelites kajastuvad kaasaegsete moetrendide tähtsaimad suunad: oversize-rõivad ja sportliku stiili elemendid. Vormid on pehmed ning neis on kasutatud kukkuvat kangast, mis teeb silueti kergeks ja lendlevaks. Imetabaseks värviaktsendiks on pastelsed toonid, mis annavad kollektsioonile muinasjutulise hõngu.

TFW 2017: Diana Denissova / Denis Georgievskij

Üks osa kollektsioonist hõlmab rõivastiili, mis on inspireeritud sportlikest meeleoludest ning võimaldab kandjale mugavust ja liikumisvabadust. Kuna kaasaegses moemaailmas on sportlikkus saanud glamuuri osaks, siis kajastub see ka Diana Denissova kollektsioonis, rõhutades naiselikku õrnust.

Kollektsioonis on kindlal kohal ka eesoleva hooaja kohustuslik moedetail ehk lai korsetilaadne vöö, mis võimaldab taljet kaunilt toonitada.

Diana Denissova värskeim kollektsioon tuleb Tallinn Fashion Weeki raames esitlusele 16. märtsil kell 19.30 Hilton Tallinn Park hotellis.