Tele-show's «Väikesed hiiglased» toetavad väikeseid talente Juss Haasma, Hanna-Liina Võsa, Daniel Levi Viinalass, Koit Toome ja Eda-Ines Etti

Kanal 2 uues suurejoonelises teleshows näeb kaasa tegemas uskumatu häälematerjaliga lauljaid, väikeseid baleriine ja pea peal keerutavaid trikitajaid, aga ka tegelasi, kes oma sõnaosavusega sobiksid koomikuteks või miks mitte saatejuhtideks. Ja väärib mainimist, et osad neist on kõigest nelja-aastased! Läbi kevade saavad televaatajad osa väikeste superstaaride omavahelisest võistlusest – laste etteasteid hindab kolmeliikmeline žürii, kes peab teinekord tegema ilmvõimatuna näiva otsuse hääletada üks meeskond saatest välja. Selle keerulise ülesande on «Väikestes hiiglastes» enda peale võtnud Evelin Võigemast, Ott Lepland ja Jüri Nael.

Kanal 2 tele-show «Väikesed hiiglased» / Erlend Štaub

Väikesed tähed ei pea seda võistlust aga üksi läbima, sest kõik lastegrupid saavad endale toeks ühe suure sõbra. Nendeks suurteks sõpradeks on kogenud Eesti meelelahutajad, kes teavad, mida tähendab suurel laval üles astumine ning on ise kogenud, kuidas teinekord võib enne esinemist väike ärevus sisse tuua. Ja kogemusi on neil palju, sest «Väikestes hiiglastes» tulevad lastele kaasa elama näosaate ja komöödiaõhtu võitja Juss Haasma, äsja Eesti Laulu võitnud Koit Toome, suurtel muusikalilavadel üles astunud Hanna-Liina Võsa, kogenud saatejuht ja laulja Eda-Ines Etti ning viimaste aastate üks silmapaistvamaid artiste Daniel Levi Viinalass.

Kanal 2 tele-show «Väikesed hiiglased» / Aivo Kallas

Rahvusvaheline teleformaat «Väikesed hiiglased» on viimase paari aasta jooksul jõudnud miljonite televaatajateni üle maailma, tegemist on sensatsiooniga, mis seljatanud populaarsusega nii tantsusaate kui kõikvõimaliku suured talendishowd. Originaalis Mehhikost alguse saanud show on edetabelite tipus näiteks Poolas, Ungaris, Portugalis, aga ka Vietnamis, USAs ja mitmes Lõuna-Ameerika riigis. Kanal 2 toob saate televaatajate ette koostöös produktsioonifirmaga Ruut, kes eestlasi rõõmustanud selliste suursaadetega nagu «Laulu mu laulu», «Eesti otsib superstaari» ja «Su nägu kõlab tuttavalt».

«Väikesed hiiglased» stardib Kanal 2 ekraanil pühapäeval, 19. märtsil kell 19:30!

Vaata treilerist, mida uuest saatest oodata!