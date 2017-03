Saksa presidendi kutse hämmastab, kui lühike peab seelik olema?

Sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluv Steinmeier saab 13. märtsil presidendiks, kuid sel reedel kolib ta presidendi residentsi Bellevue lossi, kus korraldab peo, edastab iltalehti.fi.

Bellevue peole on kutsutud Saksamaa poliitikud, äritegelased ja meelelahutusmaailma staarid, samas kutse allosas olev tekst üllatas kutse saajaid.

Kutsel on, et pidu algab kell 13.00 ja seal on kirjas, et kanda tuleb pidulikku riietust, naistel eelistatavalt lühikest seelikut.

Saksa meedia teatel paljastas rahvasaadik Nadine Schön Steinmeieri kutse Twitteris, kus ta samas küsib, et kui lühike seelik tohib või peab olema.

/ Panther Media/Scanpix

Presidendi kantselei vastas, et seeliku pikkus ei mängi rolli, naised võivad kanda ka pükskostüümi.

Saksa presidendi teistel vastuvõttudel on kindel riietumiskood, näiteks ametlikel õhtustel pidulikel sündmustel tuleb meestel kanda smokingut ja naistel õhtukleiti.