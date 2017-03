Video: «jäneseurg» viis 700-aastase templirüütlite koopakompleksini

Tegemist on Wolverhamptoni lähedaste Cayntoni koobastega, mis oleks nagu filmist «Indiana Jones and the Last Crusade», edastab foxnews.com.

Cayntoni koopaid külastas inglasest fotograaf Michael Scott , kes jagas seal tehtud fotosid internetis.

«Olin Shropshire’is ja järsku märkasin seal kummalisi käike, millest osad oli väikesed nagu jäneseurud. Oli ka suurem, millest sisse pääsesin ja leidsin eest mitmeosalise koobastiku. Koopad on üsna madalad, sest 180-sentimeetrise kasvuga inimene peab seal kummargil käima. Ka minul tuli kummardada, süütasin küünlad ja siis olin seal totaalses vaikuses. Nägin vaid paari ämblikku, kuid koobastik oli huvitav,» lausus fotograaf.

Väidetavalt rajasid selle koopakompleksi templirüütlid, kes mägisid ristisõdade ajal, 12. – 13. sajandil tähtsat rolli.

Templirüütlite ordu sai oma nime Jeruusalemma Templimäe järgi ning alates 1119. aastast kaitsesid selle ordu rüütlid Pühale maale suunudunud palverändureid.

Prantsuse kuningas Philippe Ilus kartis, et templirüütlitel on liiga palju rikkust ja võimu ning tema käsu kohaselt peatati 13. oktoobril 1307 selle ordu tegevus ning rüütleid süüdistati jumalasalgamises. Paavst Clementi otsusega 1312. aastal lõpetati selle militaarordu tegevus lõplikult ning suur osa templirüütleid, kaasa arvatud viimane juht Jacques de Molay, põletati tuleriidal. Ordut juhtis selle eksisteerimise ajal kokku 23 suurmeistrit.

Lisaks Prantsusmaale ja Jeruusalemmale tegutseid templirüütlid veel mitmes riigis.

Osa Briti ajaloolasi arvab, et Cayntoni koobastikku ei rajanud Prantsusmaalt Briti saartele põgenenud templirüütlid, vaid see rajati 17. sajandil templirüütlite idee kandjate poolt, kes olid ka vabamüürlaste eelkäijateks.