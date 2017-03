Galerii: Ilmus Kerttu Rakke uus raamat «Küpsiseparadiis 2 ehk maskid & maskotid»

Eelmisel nädalal ilmus trükist Kerttu Rakke uus raamat «Küpsiseparadiis 2 ehk maskid & maskotid». See on järg raamatule «Küpsiseparadiis ehk kaksteist kuud», mille esmatrükk ilmus aastal 2007 ja mis on siiani olnud Kerttu Rakke müüduim raamat.