Loom, Ämblik, Haamer jne. Kas Harlem Globetrottersi meeskonna hüüdnimed on põhjendatud?

13. märtsil Saku Suurhallis esinev maailmakuulus korvpallitiim Harlem Globetrotters on tuntud ka oma liikmete hüüdnimede poolest. Korviässade hüüdnimede sekka kuuluvad ka Sipelgas, Draakon, Põder jt.

Eelmisel nädalal Eestit külastanud «Lennuaeg» Lang, kodanikunimega Herbert Lang ja «Libesell» Shaw, kodanikunimega Willie Shaw kinnitasid, et hüüdnimed on harva tõsiseltvõetavad ja on kinnitunud emotsionaalselt.

Muljetavaldava meeskonna ridades mängivad muuhulgas ka päiksejumal Zeus, Äike, Pull ja teised vahvate hüüdnimedega mängijad.

Harlem Globetrottersi suur korpallishow toimub 13. märtsil Saku Suurhallis. 26-liikmeline supertiim esineb Eestis oma maailmatuuri raames.