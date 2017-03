Video: Wall Streeti kuulus ründav härg sai kaaslase, kartmatu tüdruku

USA rahandusfirmade teatel pandi härjakuju juurde pronksist tüdrukukuju, kuna nende arvates on naisi liiga vähe juhtivatel kohtadel ja see julge tüdruk võiks olla eeskuju, edastab The Independent.

Wall Streeti ründav härg sai kaaslase, kartmatu tüdruku / Kuvatõmmis/Youtube

Walls Streetil tegutsevatest pankiiridest ja finantsnõustajatest 85 protsenti on mehed ning paljude pangandusfirmade juhtkonnas ei ole mitte ühtegi naist.

Tüdruku pronkskuju tegi skulptor Kristen Visbel ja see püstitati USA idaranniku aja järgi varahommikul.

Kartmatu tüdruku pronkskuju / Richard B. Levine/Levine-Roberts/Sipa USA/Scanpix

Pronksist härg, mille tegi Itaalia päritolu kunstnik Arturo Di Modica, püstitati Wall Streetile New Yorgi linnavalitsuse loal 1989. aastal ja see tähistab USA reaktsiooni 1987. aasta börsikrahhile.

Wall Streeti ründav härg / CARLO ALLEGRI/REUTERS/Scanpix

Pronkshärg kaalub 3,2 tonni, on 3,4 meetrit kõrge ja 4,9 meetrit pikk.

USA finantsifirmade teatel räägitakse palju soolisest võrdõiguslikkusest ja seda ka finants- ja pangandusalal, kuid tegelik elu näitab seni, et mehi on märgatavalt enam.

Rahvusvahelist naistepäeva tähistatakse paljudes riikides, samas toimuvad ka naiste protestid oma õiguste kaitseks.