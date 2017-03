Mis on sellel vanal kirjutuslaual valesti?

Playbuzzi teatel paljastab see mõistatuspilt, kas pildi vaataja on töönarkomaan või mitte.

Tegemist on retrokirjutuslauaga, kus arvuti asemel on kirjutusalus, valge paberileht, sulg ja tint. Veel on laual vanaaegne kettaga telefon, dokumente, valget paberit, mõned raamatud ja kalender.

Tähelepanelikul vaatamisel on näha, et kalendris on kuupäev 31. juuni, mida ei ole olemas, sest juunis on vaid 30 päeva.

Piltmõistatuse vastus peidab end seega kalendris.

«Kui märkasid kiiresti kirjutuslaual olevat kalendrit vaadates, et kuupäev on vale, siis on see märk, et kontrollid pidevalt kalendrit, oled töönarkomaan ja töötad liiga palju,» teatas Playbuzz.