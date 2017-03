Piers Morganit vihastas Poola eurosaadiku seisukoht, et naised on vähem intelligentsed

Möödunud nädalal kajastas rahvusvaheline meedia Poola eurosaadiku, 74-aastase Janusz Korwin-Mikke sõnavõttu Euroopa Parlamendis, milles ta ütles, et naised ei peagi meestega võrdset palka saama, kuna nad on väiksemad, nõrgemad ja vähem intelligentsemad, edastab The Telegraph.

Janusz Korwin-Mikke / AGENCJA GAZETA/Reuters/Scanpix

Peirs Morgan ja Susanna Reid intervjueerisid Korwin-Mikket saates «Good Morning Britain», kus nad teda «grillisid» ja tekkis sõnasõda, milles kumbki pool üritas oma seisukohti selgitada.

Morgan võttis sel teemal sõna ka sotsiaalmeedias, et poolaka seisukoht vihastas teda.

«Korwin-Mikke on sõna otseses mõttes loll mees ning mul on hea meel, et Suurbritannia lahkub EList,» teatas tuntud telenägu.

Teine hommikusaate juht Susanna Reid teatas omakorda, et ei ole ühtegi teaduslikku põhjendust, et naised on meestega võrreldes vähem intelligentsed ja selle tõttu peavadki vähem palka saama. Ta viitas sellega poolaka arvamusele, et naiste väiksem intelligentsus on teaduslikult tõestatud.

«Naised on mõne asja jaoks liiga nõrgad, kuid kindlasti ei saa naistele maksta vähem palka selle tõttu, et nad on lühemat kasvu kui mehed,» arvas Reid.

Piers Morgan ironiseeris, et Poola eurosaadikule on antud küll kasvu, kuid mitte mõistust.

Sotsiaalmeedia kasutajad toetasid Morganit, öeldes, et poolakas Korwin-Mikke on taandarenguga fossiil, kes ei peaks oma riiki esindama.

Oli neid britte, kelle sõnul on neil hea meel, et Ühendkunuingriik ja selle kodanikud ei soovi enam Euroopa Liidus olla, kuna siis ei pea nad vaevama pead selliste eurosaadikute nagu seda on Poola esindaja.