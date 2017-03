Uku Suviste avaldas oma nägemuse naiselikkusest

«Nii nagu meis kõigis on nii östrogeeni kui ka testosterooni, nii on ka igas mehes pisut feminiinsust ja naises teatav osa mehelikkust,» rääkis Uku Suviste Naistelehele, et see on elu.

Staari sõnul on tänapäeva kiirem elutempo omistanud naistele mehelikke omadusi ning tema jaoks sümboliseerivad naiselikkust soojus, õrnus ja ilu.