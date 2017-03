Moelooja Liisi Eesmaa soovitab naistel kanda rõivaid, milles nad tunnevad end võitmatuna!

«

«Minu jaoks sümboliseerib naistepäev naiste vabadust ja võrdõiguslikkust,» põrutab Liisi.

«Premeeri ja hellita ennast sellel päeval, kanna mõnda riideeset, milles tunned end eriti ägedalt ja võitmatuna. Punane on võidukas värv, aga miks mitte valida ka teised puhtad värvid, mis annavad hoogu ja energiat juurde. Vii läbi (ilu)rituaale, mis on olulised ainult sulle endale,» räägib Liisi.

Carmen Kass festivalil Burning Man moelooja Liisi Eesmaa loomingus. Aksessuaarid valmisid Liisil koostöös arhitekt Sille Pihlakuga

Naiselikkust ei defineeri aga moelooja ja stilisti hinnangul sugugi mitte ainult rõivad.

«Minu jaoks ei defineeri riided üldse naiselikkust, need on vaid killuke kogu paketist. Ikka see naiselik vägi on oluline, siis kannad võrdselt välja nii botaseid, dresse kui disainerite õhtukleite. Endal peab äge olema, siis näeb seda ka ülejäänud maailm.»

Liisi lubab peatselt rohkem saladuseloori kergitada ka uuelt moekollektsioonilt, mille kallal ta praegu töötab, nii nagu ka tal käsilolevalt showroomi kolimiselt. Laupäeval toimuva Viru Keskuse moesündmuse FIBIT raames stiliseerib andekas naine etendust, mis toob lavale Kaubamaja kevadsuvise moeparemiku.

«Olen selle jaotanud neljaks teemaks, mille võtmesõnadena võtavad kokku trendikas kuurort ja triipude pillerkaar, värviplahvatus linnaruumis, troopiline palavik ja pastelne unenägu. See show on teejuht kevadises trendiderägastikus, sisaldades mahlaseid pastelle ja leekivaid värve, boonusena iseloomuga vimkad ja kärtsud aksessuaarid. Kõlama jääb vastupandamatu neliainsus: kvaliteet, moodsus, naiselikkus ja mängulisus,» lubab Liisi Eesmaa, kelle sõnul ongi algaval hooajal moes erksad värvisignaalid, pastelsed puhangud, triibulised üllatused ja väljasõit rohelusse koos tervisliku annuse uudishimu ja iseseisvusega.

Liisi Eesmaa stiliseeritud Kaubamaja moeetendust näeb juba sel laupäeval, 11. märtsil Viru Keskuse moesündmuse FIBIT raames. Kõik FIBITi etendused toimuvad Viru Keskuse aatriumis ning on publikule nautimiseks tasuta.