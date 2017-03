Fännid kurvastavad: Soome rokilegend lõpetab pärast 26 aastat tegevuse

HIM teatas, et nad siiralt tunnevad, et pärast 26 aastat tuleb jätta hüvasti, et teha ruumi uutele sihtidele, lõhnadele ja avastamata helidele. «Me lõpetasime mustri, lahendasime mõistatuse ja keerasime võtit. Aitäh,» kostis bändi esinägu Ville Valo teadaandes.

1991.aastal vokalist Ville Valo, kitarrist Mikko «Linde» Lindströmi ja bassisti Mikko «Migé» Paananeni poolt loodus bänd tunneb, et nad paistavad esile rokimaailmas omanäolisuse poolest.

HIM pakkus maailmale metali, gooti ja raskerokiga maailmale liigutavat lüürikat, andes tõue žanrile Love Metal.

Neli aastat pärast viimase stuudioalbumi «Tears On Tape» avaldamist ütleb HIM hüvasti, andes 35 show'd 14s riigis. Bänd esineb fännidele veel nii Venemaal, Inglismaal, Saksamaal, Itaalias kui Soomes.

