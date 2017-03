Loe ja imesta! Prooviabielu-Helen õpetab, kuidas paista teiste arvelt targem

Esiteks, leia endale peksukott. «Õnneks on selliseid inimesi palju nagu sina, kes tahavad natuke oma enesehinnangut upitada, ja selliste jaoks on tehtud terve eetritäis toredaid saateid, lisaks ka hunnik uudiseid igasugustest inimestest. Vali välja oma lemmiksaade, vali välja oma lemmiktegelane ning hakka teda maha tegema. Soovitan valida inimese, kelle jutt tundub raskesti mõistetav sinu jaoks. Väga hea on valida ühe olulise sisetunde alusel: kadedus. Kelle vastu tunned suurimat kadedust, see on väga hea peksukott sinu jaoks,» soovitab tõsielustaar Helen.

Teiseks, kõik halb, mida sa enda kohta arvad või kardad olevat, suuna selle inimese vastu. «Kui näiteks tunned, et ise ei saanud ülikooli sisse, aga su peksukott käib ülikoolis, siis kindlasti maini, et kahju on ülikoolist, sest nii loll on seal. Kui mõttes halvasti mõtlemisest rahuldust ei saa, siis otsi see inimene üles kuskilt ja kirjuta talle avalikult, et ta on väga loll. Avalikult seepärast, et siis saavad teised sinusugused sulle aplodeerida, et sa ikka nii tubli ja tark oled!»

Helen soovitab asjaga jätkata niikaua kui tunned suurt rahuldust. «Soovitan koguaeg oma peksukotti jälgida, mida ta teeb ja ütleb, soovitan tema öeldust ka valesti aru saada, sest siis järelikult ütles ta midagi lolli, mida tark inimene kohe kindlasti kunagi ei ütle,» jagb naine, kuidas peksukotti kiusata.

Kõige suurema rahulduse annab Heleni sõnul sittuva koera situatsiooni tekitamine: «Mine oma peksukoti mõnele veebisaidile, kirjuta avalikult ja pikalt mõeldud hea põhjendusega jutt, kuidas ta on väga rumal inimene. Oma kommentaari sobivad hästi ka laused, mis sind kaudselt ülistavad, näiteks «ma ei taha õelana kõlada» ning «tark inimene nii ei teeks» ja «vaata, milline sa oled». Kui su peksukott midagi vastab, vasta tavaline stamplause, et «ma teadsin, et nii vastad, sest tunnen sinusuguseid» ning kirjuta kindlasti ka «rohkem ma enam siia ei kirjuta»,» soovitab Helen blogis.

Mida arvad Sina, hea lugeja, Heleni järjekordsetest soovitustest?