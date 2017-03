Austraalia mehed korraldasid naistepäeval protesti, nõudes meeste õiguste kaitsmist

Protestijatel olid plakatid, milles teatati, et mehed on on jäänud mitmes asjas «vaeslapse» ja «patuoina» rolli, näiteks selles, mis puudutab lahutust, lastetoetust ja perevägivalda puudutavaid seadusi, edastab news.com.au.

Brisbane’is sõitis ringi auto, millel oli suur plakat «Stop the War on Dads» (Lõpetage isadevastane sõda) ning M1 maanteel peatasid täna hommikul protestijad liikluse kümneks minutiks.

Mehed blokeerisid Pimpama lähistel asuva kiirtee neljast reast kolm, mille tõttu autojuhid said kasutada ainult ühte sõidurada, kus autod said edasi liikuda kiirusega viis kilomeetrit tunnis.

Meeste õiguste protesti taga on Australian Brotherhood of Fathers (Austraalia isade vennaskond), mille liikmed kavatsevad ka järgnevatel nädalatel kogu Austraalias proteste korraldada. Vennaskond kutsus Facebookis oma 40 000 jälgijat istuma autosse või mootorrattale ja sõitma protestima.

«Meestemässu» organiseerija Leith Eriksoni teatel ei plaaninud nad alguses protestida naistepäeval, kuid siis leidsid, et selline ajastus hea.

Lisaks Brisbane'ile tulid mehed teedele-tänavatele ka Melbourne'is, Sydneys ja Adelaide'is.

«Oleme aastaid üritanud läbi meedia ja võimuorganite oma seisukohti ja nägemust edastada, kuid see on olnud nagu abipaluja hääl kõrbes. Nüüd oli aeg end jõulisemalt näidata. Ühiskond peab pöörama tähelepanu sellistele kitsaskohtadele, nagu meeste enesetapud, purunenud suhted ja nendega kaasnev stress ning meeste vaimse tervise häired. Austraalias teeb igal nädalal keskmiselt enesetapu 42 meest. Kui naised arvavad, et me röövime oma protestidega neilt mingeid nende õigusi, siis las nad arvavad nii, meid naiste arvamus ei kõiguta,» selgitas Erikson.

Meeskativisti arvates on sooline palgalõhe kunstlikult tekitatud vale ning kui naised ei pääse äris või valitsuses juhtivatele kohtadele, siis on see nende intelligentsi ja võimekuse probleem.

Eriksoni sõnul peaks maailmas rohkem tähelepanu pöörama rahvusvahelisele meestepäevale, mida tähistatakse 19. novembril.

Austraallase sõnul ei ole ta naiste vastu, kuid meeste õigustele pööratakse märgatavalt vähem tähelepanu.

Tänaste protestijate käes oli näha ka plakateid, millel oli kirjas 21 fathers (21 isa), millega viidati Austraalia isade vennaskonna statistikale, mille kohaselt võtab igal nädalal endalt elu 21 isa, kes teevad seda pereprobleemide, lahutuse või laste juurde mitte pääsemise tõttu.

Meesaktivistide sõnul peab ühiskond pöörama rohkem tähelepanu meeste probleemidele, et ennetada enesetappe ja meeste vastu suunatud vägivalda.