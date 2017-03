Kuula: elektroonilise muusika duo Púr Múdd avaldas värske singli uuelt albumilt

Lugu räägib meeste sõnutsi sellest, kui oled aru saanud, et sinu sees tärkab see miski, aga ühel hetkel mõistad, et see kasvas vaid selleks, et surra.

Duo annab võimsa produktsiooni ning minimalistliku plaadiesitluskontserdi juba 22. märtsil Kultuurikatlas.

Piletid müügil Piletilevis ja 311.ee lehel.

Rohkem infot Facebookis.