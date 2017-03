Evelin Ilves plaanib Hiiumaale kolida: Tallinnasse kodu ei osta

«Ahhoi, head! Otsin endiselt õdusat paika Hiiumaal maal suvise kodurestorani jaoks. Kõne alla tuleb nii rent kui ostmine - just eile tegin otsuse, et Tallinnasse kodu ei osta,» teatas naine kommuunis, et tahab Hiiumaale elama minna ja oma äri teha.

«Hoopis Hiiumaale tahab süda kolida... Head uudised on kõik teretulnud: evelini@mac.com ja/või 5348 4646. Aituma!» kirjutas naine.