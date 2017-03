Laur Joamets lahkus bändist, mille koosseisus ta Grammy võitis

Bänd kirjutab Facebookis, et ehkki nad on seda uudist saladuses hoidnud, tähistas nende üleeilne kontsert Floridas Okeechobees uue peatüki algust.

«Meil kõigil on väga kurb teatada, et pärast nelja ühist aastat otsustas Laur Joamets edasi rohelisematele karjamaadele liikuda ja võtta vastu tööots, mis annab talle rohkem liikumisruumi,» kirjutab bänd. «Tõeline nauding ja au on olnud vaadata, kuidas temast kasvas planeedi üks ägedamaid kitarriste ning kogu meie bänd soovib talle edu tulevastes ettevõtmistes.»

Sturgill Simpson lisas ka, et «Väikesest Joe'st» sai hiljuti USA rohelise kaardi omanik.

«Kõik meie bändiliikmed soovivad talle elus ja karjääris absoluutselt parimat ning me ei suuda oodata, mida ta oma erakordse talendiga järgmiseks ette võtab.»