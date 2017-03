Triinu Ossinovski: ma ei saa lihtsalt suud kinni hoida, pilku ära pöörata

Jutt käib sellest, et eelmisel nädalal arutati raadioeetris avalikult selle üle, justkui oleksid Ossinovskid vabariigi presidendi vastuvõtul tantsuplatsil tülli läinud.

Tänaõhtuses «Radaris» annab töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski abikaasa Triinu oma esimese teleintervjuu, sest tunneb, et talle kallile inimesele tehti ülekohut. Jutt käib sellest, et eelmisel nädalal arutati raadioeetris avalikult selle üle, justkui oleksid Ossinovskid vabariigi presidendi vastuvõtul tantsuplatsil tülli läinud.

«Ma ei saa lihtsalt suud kinni hoida, pilku ära pöörata,» räägib Triinu Ossinovski.

Nimelt arutasid raadio Sky+ Hommikuprogrammi tegijad Alari Kivisaar, Kristjan Hirmo ja Maris Järva selle üle, et vabariigi presidendi vastuvõtust tehtud otseülekandes jäi paariks sekundiks pilti paar, kes omavahel tantsuplatsil riidu läks. Ehkki tegemist ei olnud Ossinovskitega ega ka vägivallaga, kasutati juhtunu kirjeldamiseks lauseid:

«Seal läks enam vähem kätšiks.»

«Mulle tundus, et naine oli nagu sõbralik, aga mees oli maruvihane ta peale. Põhimõtteliselt, hea, et kümpi ei sõitnud.»

Triinu tõdeb, et tema julgus selleks konkreetseks sõnavõtuks on tõuke saanud just presidendi vabariigi aastapäeval peetud kõnest.

«Ma istusin seal saalis ja mõtlesin, et kui palju olen mina suud lahti teinud nendel teemadel, mis on minu jaoks olulised. Nad ei puuduta küll mind, aga nad on olulised ikkagi. Ja mil määral ma tahaks olla üks neist kodanikest, kes ülekohut märgates ei pööra pilku ära,» räägib Triinu Ossinovski.

Pikemat intervjuud Triinu Ossinovskiga näeb täna õhtul kell 20 Kanal 2 saates «Radar».