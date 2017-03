Matti Nykänen tahab Soome spordimuuseumilt oma medalikollektsiooni tagasi

Endine sportlane ja nüüdne laulja paljastas, et need medalid tähendavad talle väga palju ja tal on plaan need tagasi saada, edastab iltasanomat.fi.

«Mul on medalite tagasisaamise plaan mõlkunud juba mõnda aega meeles ning nüüd on ilmunud isikud, kes saavad mind selles aidata. Rohkem ma praegu paljastada ei saa, liigume edasi samm sammu haaval,» teatas Nykänen.

Matti Nykänen / Martti Kainulainen/Lehtikuva/Scanpix

Soome meedia teatel ei anna spordimuuseum Nykänenile palumise või küsimise peale ta medaleid tagasi.

Neljakordne olümpiavõitja Nykänen sattus 1990. aastatel võlgadesse ja ta kaalus medalite müümist välismaale, kuid siis sekkus Soome spordimuuseum, mis käivitas rahva seas rahakogumise, et muuseum saaks need medalid ja suudaks Nykänenile maksta.

Rahakorjandusega saadi 220 000 Soome marka ja muuseum sai medalid.

Matti Nykäneni medalid on muuseumi remondi ajaks Soome maakondades näitusel ja osa neist oli näha Lahti MMi ajal sealse suusamuuseumi väljapanekul.

Soome spordimuuseumi juhile Pekka Honkanenile tuli Nykäneni soov oma medalid tagasi saada üllatusena.

«See on imelik, et Matti tahab nüüd oma medaleid tagasi, sest rahakorjanduse abil saime suusahüppajale maksta, et need medalid oleksid rahvale näha,» teatas muuseumi juht.

Honkanen lisas, et kui Nykänen esitab spordimuuseumile palve saada medalid tagasi, siis on muuseum valmis temaga läbirääkimisi alustama, kuid sooviks on ikka, et medalid oleksid kõigile näha.

Matti Nykänen / STAFF/AFP/Scanpix

Matti Nykäneni sportlikud saavutused: 1984. aasta Sarajevo taliolümpial suure mäe kullavõitja ja normaalmäel hõbemedal. 1988. aasta Calgary olümpial kolm kulda – suur mägi, normaalmägi ja meeskondlik suur mägi.

Mailmameistrivõistlused: 1982. aastal Holmenkollenis suurel mäel maailmameister ning meeskondlikus võistluses suurel mäel pronksmedal.

1984. aastal Engelsbergis meeskondlik suure mäe maailmameister. 1985. aastal Seefeldis meeskondlik suure mäe maailmameister ja suurel mäel isiklikus arvestuses pronksmedal.

1987. aastal Obersdorfis meeskondliku suure mäe maailmameister ja normaalmäel hõbemedal.

1989. aastal Lahtis meeskondlik suure mäe maailmameister ja normaalmäel pronksmedal.

Nykänen sai suusalennu MMil 1983. aastal Harrachovis pronksmedali, 1985. aastal Planicas kuldmedali, 1986. aastal Kulmis pronksmedali, 1988. aastal Obersdorfis pronksmedali ja 1990. aastal Vikersundis hõbemedali.

Maailma karikavõistlustel sai Nykänen esikoha 1983, 1985, 1986 ja 1988 ning 1984 teise koha.

Nelja hüppemäe turneel oli Nykänen 1982/1983 võitja, 1983/1984 sai kolmanda koha, 1984/1985 sai teise koha, 1987/1988 oli võitja ja 1988/1989 sai teise koha.