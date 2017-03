Skandaal! Komöödiasarja «That 70s Show» staari süüdistatakse seksuaalses ahistamises

Näitleja Danny Masterson, kes mängis ka Eesti teleekraanidel jooksnud menusarjas Hyde'i, on sattunud seadusega pahuksisse ning sai kaela süüdistuse seksuaalses ahistamises.

Kolm naist väidavad, et kuulus komöödiasarja näitleja solvas neid seksuaalselt 2000 algusaastatel.

Danny Masterson / Annie I. Bang/AP

Saientoloogiausku näitleja Danny Masterson ahistas väidetavalt naisi samast rühmitusest ning nüüd on ohvrid sattunud surve alla, et nad politseile juhtunust ei räägiks. Siiski tuli juhtunu avalikuks tänu ajakirjanikule Tony Ortega'le, kes veab ka saientoloogiavastast veebilehte.

Väidetavalt pole need naised ainsad, kes on saientoloogide seas ahistamise all kannatanud, vahendab Huffingon Post.