TFW/ Kaidi Kuur: kollektsioon «Waterlily» on pühendatud puhtusele, õrnusele ja uuele algusele

Kaidi on tuntud oma imekaunite kleitide poolest, millest igaüks on kordumatu. Kaidi looming valmib peamiselt käsitööna, valmistamiseks kasutab ta vaid parimaid kangaid ning isikupära saavutab lisades tikandi või heelgelpitsi. Oma loominguga on ta meid vaimustanud juba 5 aastat. Kuid sel kevadel on õrnus ja puhtus, mille inspiratsioon ei ole miski muu kui isikliku elu kogemus- poja sünd, viinud Kaidi loomingu uuele tasemele.

Kollektsioon «Waterlily» on pühendatud puhtusele, õrnusele ja uuele algusele. Kaidi esitleb oma pulma- ja õhtukleitide kollektsiooni Tallinn Fashion Weeki raames, avades oma showga esimese päeva.

TFW 2017, Kaidi Kuur

«Sel korral olen pühendanud oma kollektsiooni pruutidele, soovin anda edasi sõnumi uuest algusest. Just nagu kevad on uus algus, on pruutide jaoks abiellumine algus ja ka minu jaoks on seekordne kollektsioon uus algus.» Inspiratsioonist rääkides lähevad Kaidi silmad särama kui ta energiliselt kirjeldab: «Vesi, meri, rand, päikesepaiste sillerdaval merel. Soe tuul ja hinges on unistused, rahu, minimalistlik tühjus. Mind inspireerivad läbipaistvus, nagu vesi, õhk, tuul, armastus...seega kaovad värvid ning jääb puhas valge valgus.»

Iga Kaidi teos on ainulaadne ja kordumatu- kahte samasugust kleiti ei ole. «Jah, see nõuab aega, pühendumist igale kleidile ja detailile, kuid see on minu jaoks tähtis. Iga kleit on kordumatu- see annab kandjale unikaalsuse ja kindlustustunde. Minule kui loojale on see aga põnev väljakutse. Ma naudin just nimelt, et loon iga kord uut, panen sinna oma hinge ja südame ning sisenen viiviks kandja maailma,» rääkis moelooja.

Kaidi loomingu eesmärk on tuua esile ilu- rõhutada iga kandja isikupära ja lasta sel särada. Kaidi rõhutab: «Samas kollektsioone tutvustades soovin inspireerida naisi, näidata viise kuidas kaunis ese võib olla ühtemoodi julge ja uudne, mõjudes ilusa ja naiselikuna. Minule kui disainerile on kollektsiooniga töö katsetamine, uute ideede proovimine, ka endast uute kihtide leidmine. See on põnev ja mul on hea meel oma moeloomingut teistele tutvustada.»

Kaidi Kuur kollektsiooni tutvustus toimub 6. märtsil kell 18.00 Tallinn Fashion Weeki raames, Hilton Tallinn Park hotellis.