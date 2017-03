TFW/ Goldtime toob lavale võrratute ehete disainisümfoonia, mis kehtestab end ehteloomingu traditsioonides

«Näiteks on ehtekollektsioon Puzzled inspireeritud ühe Tartu Loodusmaja konkursitöö (maketi) nägemisest oma abikaasa töölaual (Kamp Arhitektid). Vastava maketi akendest tekkis idee teha sama vormiga kõrvarõngad. Nii ongi pisikestest katsetustest kasvanud julgemad ja värvilisemad versioonid,» kommenteerib Birgit.

Peamiste materjalidena kasutab Birgit hõbedat ning balsapuitu. Kui puidu lõikamise puhul kasutab Birgit laserlõikust, siis kõik muu on valmib ateljees käsitööna, kus iga tükk värvitakse sobivaimas toonivarjundis käsitsi. «Kuna kõrvarõngad on tihtipeale erinevad, siis saab klient selle kollektsiooni puhul ise otsustada, mismoodi ta oma pusle kokku paneb ja kuidas seda kannab,» lisab Birgit.

SOMA - SOFIA HALLIK

SOMA Jewellery loob unenäolist ehtemaailma, ühendades kaasaegseid materjale koos tänavastiili esteetika ja traditsiooniliste tehnikatega. SOMA on eelkõige tuntud erksate ja efektsete vormi-värvi kombinatsioonide ning ebatavalise ja ootamatu materjali kasutamise poolest. Brändi eripäraks ongi just leidlikkus materjalide valiku osas. SOMA ehted ühendavad sünteetilisi ning ehtekunstis pigem haruldasi materjale klassikalistega, näiteks vääriskivide, metalli ja puiduga.

Näiteks on ehtekollektsioon PLÜSCH valmistatud veinipudelite korkidest ning kaetud flokiga ehk püsiva tekstiilse materjaliga, mis annab kollektsioonile pehmust ja kuninglikku tunnet. Flokk võib olla mistahes värvi ning sellist ehet saab isegi pesumasinas pesta, ilma et sellega midagi juhtuks.

Tähtis on ka taktiilne üllatus, mis väljendub võimaluses tunnetada materjali puudutamise kaudu. Just seepärast pöörab SOMA Jewellery suurt tähelepanu materjalide valikule ja seega on sageli nii, et kasutatud materjal tundub esialgu olevat midagi muud. Näiteks ei eelda ehte puhul esialgu keegi, et see on kummist või et see materjal on painduv ja kaalutu - saladus paljastub alles materjali puudutades.

SOMA uude ehteseeriasse Camouflage kuuluvad nii kõrvarõngad kui ka prossid ning need on kaetud sametise flokiga. Sarnaselt varasematele seeriatele rõhub Sofia Hallik ka nüüd oma ehete puhul ülimale sümmeetriale ja visuaalsele efektile. Uut kollektsiooni iseloomustavad militaartemaatikast inspireeritud kamuflaaž-mustrid ning värviküllus.

MONQUÉR

Looduses leiduvad vormid korduvad mitmel erineval viisil, alates maapinna kumerustest vee laineteni ja lõpetades nahal olevatest kortsude ning plisseeridega riietuses. Monquér usub, et universumis on kõik omavahel seotud ning eesmärk on tabada seoseid ja ilusaid hetki, mis ei ole nii ilmsed ega koheselt märgatavad. Disainer Kateryna Pishon ei näe asju kunagi täpselt sellisena nagu nad on, vaid kohandab ja kujundab looduses leiduvat talle omasel moel.

Eestimaise ehtebrändi Monquér loomingut iseloomustavad ruumilisus ning puhtad jooned. Mõeldes läbi iga väiksemgi detaili, ei ole ehetes midagi üleliigset loodud. Disainer on ehteid disainides ja materjale valides pidanud silmas eeskätt kvaliteeti - ehted on valmistatud hõbedast, mis kaetakse valge või musta roodiumi või 14-karaadise kullaga. Samuti lisavad ehetele omapära erinevad poolvääriskivid ning mere- ja mageveepärlid, mille päritolu ning kvaliteet on teada ja kontrollitud.