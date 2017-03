Elu24 video! Eestlaste lemmikansambel Patune Pool lööb laineid väljaspool Tallinnat: lihtsus müüb!

«Nagu üks raadiodiskor ütles, siis Eestit saab liigitada kaheks osaks: meie toimime Lõuna-Eesti poolel rohkem kui Tallinna poolel ja ma arvan, et see ongi see põhjus, miks Tallinna meedia meid ei kajasta,» rääkis esimest korda Elu24 eetris rääkinud populaarse duo Patune Pool liige Edvin.

Kui Tallinnas duole inimesed ligi ei tule ja autogrammi ei küsi, siis Võrus teatakse muusikuid lausa nimepidi. «Me Tallinnas käime vabalt šoppamas,» lisas Sünne.

2013.aasta novembris loodud bänd tõdes, et ei osanud Kuldse Plaadi kutse peale üritusest suurt midagi oodata. «Mina ikka olin väga närvis kui auhinna kätte sain ja ei osanud midagi öelda,» rääkis Edvin, et ei teagi, mida aasta uustulnuka tiitliga mõeldud oli.

Aasta ansambli tiitli üle on duo samutu väga uhke ning ei oodanud, et neile üldse kunagi selline auhind tuleb. «Lihtsus müüb. Teeme asja hingega,» pakkus duo oma populaarsuse põhjuseks eestlaste seas. Bänd üritab olla nende jaoks olemas, kes lihtsalt tahavad minna välja ja lõõgastuda.

«Me teeme asju hoopealt. Sel aastal osalesime ka Eesti Laulul, küll mitte enda nime alt, aga Sünne enda nime alt, sest mõtlesime stiililiselt midagi teistsugust teha,» rääkis Edvin, et oma pisikeses stuudios saavad nad teha kõike, mida ise soovivad. «Homme hakkame räppima,» lisas Sünne naerdes.

Patune Pool tegeleb enamasti katsetamisega. Kui tuleb välja, siis on tore ja kui ei tule, siis liigutakse edasi.

Kuula ka ansambli lugu «Tõmban su hoovi», mida on Youtube'is vaadatud üle 1,2 miljoni korra!