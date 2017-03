Video: miks kalkunid käisid ringis ümber surnud kassi?

Videot näinud küsisid, et kas tegemist on mingi leinarituaaliga, kassile pandava needuse või kalkunite «rahvatantsuga»?

Zooloog Mark Hatfieldi sõnul ei ole kalkunite selline käitumine imekspandav, sest sellisel viisil teevad need linnud kindlaks, et kass ei ole enam neile ohuks.

«Kalkunid on põhjalikud ja uurivad linnud, kes ei jäta midagi kahe silma vahele. Kassi ümber ringiratast keerutamisega said nad teada, et kass on surnud ja ei ole ohtlik,» teatas ekspert.

Sotsiaalmeedias visati kummalise video üle nalja ja öeldi, et kalkunid vist üritasid kassile kümnendat elu anda. Iidse arusaama kohaselt on kassil üheksa elu.

Zooloog Pete Mulleri sõnul elavad kalkunid karjas ja neil on karjamentaliteet, kuid on ka juhtlind ning kui silmapiirile tekib mõni karja ohustaja, siis nad koonduvad liidri ümber ning ootavad-vaatavad, mis juhtuma hakkab.

«Selline käitumine viitab ohule. Nad hoiavad ohust eemale, jälgides seda kaugemalt, kuid samas jäävad karja,» lisas Hatfield.

Ta lisas, et nägi kunagi juhtumit, milles emane kalkun ja ta tibud käisid ümber kerra kerinud lõgismao. Nad tegid ringi ja siis lahkusid.

Kuid miks kalkunid liikusid ringis ümber kassi, kes võis surnut teeselda? Pigem oleks kalkunitel oma elule mõeldes olnud lihtsam kassist eemale hoida.

«Kui kass oleks liigutanud, oleks kogu kari jooksu pistnud. Kalkunid suudavad liikuda väga kiiresti, nende jooksukiirus võib ulatuda 40 kilomeetrini tunnis,» lisas zooloog Muller.

Cornelli ornitoloogia uurimiskeskuse teatel on kalkunid karjalinnud ja ühes grupis võib olla kuni 200 lindu. Põhilised grupid moodustavad emased linnud ja nende pojad ning isased, kes järeltulijate kasvatamises ei osale, moodustavad eraldi grupid.