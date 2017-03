Naistepäevasoovitus: kingi oma kallimale personaalne ooperilaul

«Kindlasti on nii mõnelgi mehel midagi sellist, mida pole seni ise söandanud naisele öelda või ei ole selleks lihtsalt sobivat võimalust leidnud,» selgitas Tele2 klienditeeninduse direktor Sirli Seliov ning lisas, et just seetõttu otsustatigi meestele appi kutsuda Estonia teatri ooperisolistid Oliver Kuusik, Mart Laur, Mart Madiste ja Rene Soom. Seliovi sõnul ei ole ooperilauljatele romantilised žestid ja tundeküllased laulud mitte mingi väljakutse.

«Tänu neile ongi igal mehel homme võimalus oma tüdruksõbrale, abikaasale, emale või mõnele teisele tähtsale naisele kinkida midagi täiesti ainulaadset – videole salvestatud personaalne laul, luuletus või tervitus, mille esitavad Eesti hinnatumad ooperisolistid.»

Selleks tuleb mehel kaasa võtta oma nutitelefon ja minna kolmapäeval kell 15–18 Foorumi või Rocca al Mare Tele2 esindusse, kus lauljad kõigile soovijatele videoid salvestavad. Kõik, kes oma video ooperilauljatega ka Facebooki või Instagrami postitavad ja lisavad sellele juurde #Tele2naistepäev, saavad endale ja oma kaaslasele kingituseks Estonia teatri piletid.

Romantilises aktsioonis osalevad ooperilauljad:

1) Oliver Kuusik ja Kristel Pärtna ooperis «Armujook»

2) Janne Ševtšenko ja René Soom operetis «Savoy ball»