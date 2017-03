Tippkokk Peeter Pihel esitleb TMWil heategevuslikku «Toit ei ole prügi» õhtusööki

Õhtusöögi kontseptsiooni autoriks ja teostajaks on Rootsi parima restorani Fäviken Magasinet peakoka parem käsi Peeter Pihel. Igalt ostetud õhtusöögipiletilt annetatakse 5 eurot Eesti Toidupanga heategevusalgatusele «Lapsed söönuks».

Korduvalt Eesti parimaks restoraniks tunnistatud Pädaste Mõisa köögi käivitaja ning Rootsi parima restorani Fäviken Magasinet sous chef’i Peeter Piheli külaskäigud Eestisse on siinsete toidukultuuri austajate seas alati oodatud ja hinnatud. Sel korral kostitab õhtusöökidega, mis valmivad kaubanduskeskuste poolt prügiks tunnistatud toiduainetest.

Pihel on veendunud, et kui toorainet napib, tuleb olla loominguline. Olles kasvanud peres, kus oldi leidlikud söögikordade planeerimisel, kasutab ta seda praktikat igapäevaselt:

„Ilmselt on mind ja minu vaadet maailmale ja tööle vorminud kõige rohkem minu juured. On õnn ja privileeg olla sündinud ja kasvanud saarel. See on iseäralik elurütm, mis peegeldub ka selles, kuidas ma suhtun toiduvalmistamisse. Kui toorainet napib, tuleb olla loominguline – see motiveerib ning sunnib looma midagi uut ja ehk veel parematki.“

Eesti kodumajapidamised kokku viskavad toidukaona aastas ära ligikaudu 63 miljoni euro väärtuses toitu. Tänavu kestliku arengu eesmärkidele keskendunud TMW „Trash Cooking“ õhtusöökide raames õpitakse paremini aru saama “parim enne” märgistusest ja erinevate toorainete omadustest ning omandatakse nutikaid toidu lõpuni tarbimise viise.

„Lihtne ja loogiline talupojamõistus kipub tagaplaanile jääma ja kurvaks teeb see, et toidu äraviskamisse suhtutakse nii kergekäeliselt. Proovime avada vaatenurka, et toidust, mis tavaliselt kipub prügikasti lendama, saab hea soovi korral vägagi maitsva eine,“ lubab Peeter Pihel.

Õhtusöögil, mille menüüst leiab muuhulgas röstitud eilse leiva koos vahustatud ajuga, hapupiimapannkoogid ja vetikad ning õllelinnased viimasest õlleteost, saab toidu kõrvale maitsta häid sobitatud veine ning Mjuk kombucha eripruuli – probiootilist rohelise tee jooki, mida on fermenteeritud mahekasvatatud HeyDay mahlajääkidega.

Trash Cooking õhtusöögid toimuvad kolmapäeval, 29. märtsil ja neljapäeval, 30. märtsil kell 18.00 Telliskivi Loomelinnaku Vaba Lava ruumes asuvas uues söögikohas Kärbes Kitchen&Bar. 65 eurot maksev õhtusöök sisaldab ka toiduga sobituvaid jooke.

27. märtsist 2. aprillini Tallinna vallutav linnakultuuri festival Tallinn Music Week (TMW) esitleb oma „Maitsed“ restoraniprogrammi raames üle 30 pealinna söögikoha. Disaini- ja arhitektuurigaleriis festivali nädalaks avatava TMW pop-up restorani menüü eest vastutab sel aastal Ungru Resto Hiiumaalt.