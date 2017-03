Ameeriklasi ärritas, et minister nimetas USAsse toodud orje immigrantideks

USA uues valitsuses linnaarengu ja elamumajanduse ministrik saanud Carson esines senatis, kus ta rääkis humoorikaid lugusid oma neurokirurgi karjäärist ja ülistas sisserändajaid, kes tegid ja teevad pikki tööpäevi, et nende lastel parem elu oleks, edastab The Telegraph.

Ben Carson / JOSHUA ROBERTS/Reuters/Scanpix

«Kuid on ka immigrante, kes saabusid USAsse orjalaevadel, nad töötasid pikki tunde mitte millegi eest. Neil oli unistus, et nende poegadel, tütardel ja lastelastel on parem ja õnnelikum elu,» sõnas Carson Aafrikast USAsse jõudnute kohta.

Ajaloost on teada, et Aafrikas orjakauplejate poolt kinni püütud ei tulnud vabatahtlikult USAsse ning neilt ja nende järglastelt võeti sadadeks aastateks vabadus.

Näitleja Samuel Jackson liitus sotsiaalmeedias nendega, kellele Carsoni sõnavõtt orjade teemal ei meeldi.

Samuel Jackson / Cindy Ord/AFP/Scanpix

«OK! Ben Carson, kas tõesti olid orjad immigrandid? Saabusid orjalaevadel? Täiesti ajuvaba,» teatas staar Twitteris.

Oli mitmeid, kes kirjutasid sotsiaalmeedia, mida «ori» tähendab ning visati nalja, et orjaahelad olid nende pagas.

«Tundub, et Ben Carson ei tea, mida ori tähendab. Talle selgituseks, et tegemist on inimesega, kes on teise inimese vara ja peab omanikule alluma,» kirjutas Brenna Simon.

Twitteri kasutaja Alex lisas, et kui Ben Carson nimetab orje immigrantideks, siis saab vange nimetada vabatahtlikeks ning koonduslaagrid on tervisespaad, kus saab kaalu langetada.

Carson luges sotsiaalmeedias tema sõnavõtu kohta pandud kommentaare ja andis omapoolse selgituse.

«Orjad ja migrandid ei ole samad, need inimesed kogevad erinevaid asju. Samas ei tohi neid inimesi unustada, kuna nad on andnud ja annavad oma panuse USA arengusse, nüüdisajal on kõigil võrdsed võimalused,» selgitas vabariiklane Carson.

Carson oli USA 2016. aasta presidendivalmiste alguses üks kandidaate, tekitades ka siis skandaali, kuna ütles, et moslem ei tohi saada USA presidendiks. Samuti pani ta paljude kulmud kerkima oma väitega, et Egiptuse kuulsad püramiidid ei olnud vaaraode matusekambrid, vaid viljahoidlad.