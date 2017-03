Ott Lepland suundub naistepäeva puhul bändiga akustilisele minituurile

Homse naistepäeva ning peagi saabuva kevade puhul suundub Ott Lepland oma bändiga akustilisele minituurile ning annab kontserte nii Tallinnas, Tartus, Viljandis kui ka Tõrvas.

«Nendel kontsertidel kõlavad lood meie sügisel ilmunud akustiliselt kontsert-albumilt «Maailm mu ees» ning ka mõned sellised palad, mida juba väga kaua aega meie esituses kuulda pole olnud,» räägib Ott. «Spetsiaalselt nendeks neljaks kontserdiks oleme ette valmistanud ka mõned muusikalised üllatused - saladuskatte all võin öelda, et kavas on lausa selliseid laule, mida me bändiga mitte kunagi varem avalikult esitanud ei ole. Loomulikult on tuuril kaasas ka Eesti parim akordionist Tiit Kalluste, kes oma instrumendil meie lugudele värvi lisab.»

Ott Lepland Pärnu noorte vabaajakeskuses / Igor Danilenko

Homme õhtul toimub Ott Leplandi ja tema bändi esimene tuurikontsert Tallinnas, Estonia kontserdisaalis. Neljapäeval, 9. märtsil jõuab bänd Viljandisse ning annab kontserdi Pärimusmuusika Aidas. Reedel, 10. märtsil saab Otti ja bändi kuulama tulla Tõrva Kirik-Kammersaali ja laupäeval, 11. märtsil Vanemuise Kontserdimajja Tartus.

Kontsertide algus kell 19.00.

Pileteid saab osta Piletilevist. Viljandi ja Tõrva kontsertide piletid on müügil ka Oti veebipoes.